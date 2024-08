Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen/ Radfahrer schlägt Radfahrerin

Lübeck (ots)

Am Dienstagnachmittag (13.08) kam es zu einem tätlichen Angriff zwischen zwei Radfahrern in der Ratzeburger Allee. Dabei wurde eine Radfahrerin von einem Radfahrer mehrere Male geschlagen. Anschließend fuhr dieser davon. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Gegen 17 Uhr befuhr eine Radfahrerin den Radweg an der Ratzeburger Allee in Richtung Innenstadt. In Höhe der Straße "Am Brink" kam ihr verbotswidrig ein Radfahrer auf dem dortigen Radweg entgegen. Er hielt so auf die Frau zu, dass sie aufgrund der Enge ihr Fahrrad abbremste und stehen blieb. Als der Mann sie nun passierte und ebenfalls absteigen musste, wurde er durch die Frau darauf hingewiesen, dass er dort nicht fahren dürfe.

Aus einem ihr nun unersichtlichen Grund schlug der Radfahrer zu und traf die Frau mehrmals so am Oberarm, dass sie hierdurch Schmerzen erlitt. Anschließend floh er Richtung Antonistraße. Die Radfahrerin entschloss sich, die Polizei aufzusuchen und erstattete Anzeige.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: -Männlich -Schlank, eher dünn -auffallend groß -ca. 30-40 Jahre alt -helle Haare -schwarze halblange Hose

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hüxtertor unter der Telefonnummer 0451-1317460 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell