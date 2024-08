Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht nach Spiegelklatscher

An der Schmücke (ots)

Ein 38-Jähriger befuhr am Samstag, den 03.08.2024, um 10:45 Uhr, mit seinem Pkw Seat die B 85 aus Richtung Bahnhof Heldrungen kommend in Richtung Gorsleben. Circa 300 m bis 400 m hinter dem Bahnübergang, in einer Linkskurve, kam ihm ein Pkw Mercedes B-Klasse entgegen. Der Pkw Mercedes kam hierbei auf die Gegenfahrbahn und es kam zu Kollision beider Außenspiegel. Der Mercedes entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Am Pkw Seat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Laut Zeugenangaben beginnt die am Mercedes angebrachte Kennzeichentafel mit der Buchstabenfolge "ART-". Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die PI Kyffhäuser unter der Tel.Nr.: 0361/574365023 gern entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell