Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Bad Frankenhausen (ots)

Am Samstag, den 03.08.2024, gegen 19:50 Uhr, befuhr eine 18-jährige Fahrradfahrerin den Kurpark. In der weiteren Folge fuhr sie unachtsam auf die Nappe auf und übersah dabei den querenden PKW Skoda eines ebenfalls 18-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fahrradfahrerin verletzt wurde und ins Krankenhaus verbracht werden musste. Am Pkw sowie am Fahrrad entstand Sachschaden. Die Beschädigungen am Fahrrad belaufen sich auf ca. 100,- EUR. Der Pkw wurde im Frontbereich beschädigt, ca. 500,- EUR Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell