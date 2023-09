Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Moisling, St. Gertrud

Drei körperliche Auseinandersetzungen mit der Polizei - ein leicht verletzter Polizeibeamte

Lübeck (ots)

Am zurückliegenden Wochenende (01.+03.09.) kam es in Lübeck zu drei körperlichen Auseinandersetzungen mit der Polizei, bei denen ein Beamter leicht verletzt wurde.

Bereits am Freitagabend (01.09.), gegen 20:00 Uhr, wurden Beamten des 3. Polizeireviers in die Gneisenaustraße gerufen, da sich dort eine pöbelnde männliche Person aufhalten sollte, die vermutlich auch noch betrunken mit dem Fahrrad gefahren war. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 34-jährigen, stark alkoholisierten Lübecker, der gleich damit begann, die Polizisten zu beleidigen und zu bedrohen. Nachdem bei dem Lübecker ein Atemalkoholwert von 2,04 Promille festgestellt wurde, sollte der Mann zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle gebracht werden. Beim Versuch, den Lübecker in den Streifenwagen zu setzen, leistete dieser Widerstand und griff die Polizisten an. Durch das schnelle Reagieren der Beamten konnte die Situation rasch unter Kontrolle gebracht werden und niemand wurde verletzt.

Gegen den 34-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und der Trunkenheit im Verkehr. Die restliche Nacht musste er zudem im Gewahrsam verbringen.

In den Morgenstunden des Sonntags (03.09.), gegen 02:00 Uhr, befuhren Beamte des 4. Polizeireviers Lübeck die Geniner Straße. In einem Kurvenbereich schnitt ein Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit die Fahrbahn. Die Polizisten wendeten ihren Streifenwagen und kontrollierten den auffälligen Pkw. Bei der Fahrzeugkontrolle konnten die Beamten einen starken Atemalkoholgeruch bei dem 48-jährigen Lübecker wahrnehmen. Nach mehreren Versuchen den Atemalkoholwert zu bestimmen, die der Lübecker immer wieder aktiv behinderte, stellten die Polizisten einen Wert von 1,66 Promille fest. Damit die erforderliche Blutprobe auf der Dienststelle durchgeführt werden konnte, sollte der Mann seinen Pkw verlassen. Dies versuchte er zu verhindern, indem er den Fahrzeugschlüssel ergriff und den Wagen erneut starten wollte. Der Beamte reagierte geistesgegenwärtig, verhinderte das Starten des Autos und zog den Lübecker aus dem Innenraum. Anschließend wurde der 48-Jährige zur Blutprobenentnahme auf die Dienststelle gebracht.

Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wird gegen den Lübecker ermittelt.

Gegen 03:30 Uhr wurden Beamte des 4. Polizeireviers Lübeck in den Brüder-Grimm-Ring geschickt, weil sich dort ein vermisster 16-Jährige bei einem Freund aufhalten sollte. Der Vermisste konnte tatsächlich in der beschriebenen Wohnung angetroffen werden. Schon bei der ersten Kontaktaufnahme wurden die Beamten von dem Jugendlichen beleidigt und bedroht. Um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen, hielten die Polizisten Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt, ob der 16-Jährige trotz der vorherrschenden Situation weiterhin zurückgebracht werden müsste. Aufgrund der Gesamtsituation des Vermissten wurde der Rücktransport für erforderlich gehalten. Nachdem dem Jugendlichen das weitere Vorgehen beschrieben wurde, ballte dieser seine Fäuste und rannte auf einen Beamten zu. Er schlug und trat nach dem Polizisten und traf diesen an den Händen und der Schulter. Der Aggressor konnte durch den Einsatz von einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt werden. Selbst als er gefesselt war, trat er nach den Beamten und versuchte diese mit Kopfstößen zu verletzten. Ein Beamter wurde dadurch am Schienbein getroffen und verletzte sich leicht, er konnte seinen Dienst fortführen. Während des Rücktransportes des 16-Jährigen bedrohte, beleidigte und bespuckte er die Polizisten.

Ermittlungen aufgrund des Verdachts des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung wurden gegen den Jugendlichen eingeleitet.

