LPI-NDH: Fahren unter berauschenden Mitteln

Nordhausen (ots) - Am Freitag, den 02.08.2024 beendete ein junger Mann gegen 18:15 Uhr seine Arbeit in einem Supermarkt im Darrweg in Nordhausen und wollte mir seinem E-Scooter nach Hause fahren. Zu seinem Entsetzen musste er feststellen, dass der Scooter nicht mehr am Fahrradständer stand. Abgestellt wurde das Fahrzeug um 13:30 Uhr. Wer Angaben zum Verbleib des E-Scooters oder Hinweise zum Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Nordhäuser Polizei unter 03631/960. ...

