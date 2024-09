Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Pkw-Fahrerin übersieht Fahrradfahrer- Radfahrer kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Hattingen (ots)

Schwer verletzt wurde ein 58-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall am 15.09.2024, gegen 10:50 Uhr, auf der Isenbergstraße. Zur Unfallzeit fuhr eine 52-jährige Hattingerin in Höhe des DLRG rückwärts aus einer Parklücke. Dabei übersieh sie den von rechts kommenden Radfahrer aus Bochum, welcher auf dem Geh/Radweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzte. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

