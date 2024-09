Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Gefahrenbremsung eines Linienbusses - Fahrgast verletzt sich leicht, Fußgängerin flüchtet

Ennepetal (ots)

Am Freitag gegen 15:20 Uhr betrat eine bislang unbekannte Fußgängerin am Busbahnhof in Milspe plötzlich die Fahrbahn und zwang den 48-jährigen Fahrer des herannahenden Linienbusses zum abrupten Abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Eine 55-jährige Ennepetalerin, welche bereits im Ausgangsbereich des Busses stand, verlor durch das Fahrmanöver das Gleichgewicht, stieß gegen einen Sitz und verletzte sich leicht. Die Fußgängerin ging in unbekannte Richtung weiter, ohne die Feststellung ihrer Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Sie wurde wie folgt beschrieben: Weiblich, ca. 65 - 70 Jahre, ca. 165 cm, blaue Jacke mit Kapuze. Die Kapuze trug sie zum Unfallzeitpunkt auf dem Kopf. Wenn Sie Hinweise zu der Unfallverursacherin geben oder weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 02336 91660 an die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis.

