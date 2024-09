Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis/Ennepetal: Umzug erfolgreich gestartet- Polizeiwache Ennepetal beginnt Dienstbetrieb am Strückerberg

Ennepe-Ruhr-Kreis/Ennepetal (ots)

Der Umzug der Kreispolizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises ist im vollen Gange. Viele Kartons sind schon in das Zentralgebäude am Strückerberg (Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal) transportiert worden. Somit ist die Wache Ennepetal und das Kriminalkommissariat 5 ab dem 11.09.2024 dort zu finden. Außerdem ist im gleichen Zug die Wache Gevelsberg komplett ausgeräumt worden. Diese ist vorübergehend geschlossen, da dort umfangreiche Umbaumaßnahmen notwendig sind. Der Bezirksdienst Gevelsberg zieht bis zum Ende der Umbaumaßnahmen in das direkt angrenzende Rathaus der Stadt Gevelsberg. In der kommenden Woche (ab dem 16.09.2024) ziehen dann die Mitarbeitenden der Polizeibehörde um, die im Kreishaus untergebracht sind. Hierbei wird die Versammlungs- und Waffenbehörde eingeschränkt erreichbar sein. Außerdem wird es nicht möglich sein, bis zum 30.09.2024 Waffen bei der Waffenbehörde abzugeben. Dies ist erst wieder im Zentralgebäude möglich. Bei den verschiedenen Sachbearbeitungen in den Direktionen Verkehr und Kriminalität kann es außerdem während des gesamten Umzugszeitraumes (09.09.-04.10.2024) eventuell zu eingeschränkten Erreichbarkeiten kommen. Die Kreispolizeibehörde bittet deshalb um Verständnis. Die Notrufnummer 110 ist aber durchgehend erreichbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell