POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Sondereinsatz "Netzwerk Krad"

Schwelm (ots) - Das Schwelmer Heimatfest nahm am 03.09.2024 in den späteren Abendstunden mit einem Feuerwerk sein Ende. Während der gesamten Festtage war die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises mit ihren Kräften vor Ort. Hierbei handelte es sich an allen Tagen um uniformierte Polizeibeamtinnen und -beamte sowie zivile Kräfte. So konnten viele Gespräche mit ...

mehr