Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Umzug der Kreispolizeibehörde - alle wichtigen Infos

Ennepetal (ots)

Der Neubau des Zentralgebäudes für die Polizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises ist diese Woche in den letzten Zügen. Schon ab kommender Woche (ab dem 09.09.2024) beginnt der sukzessive Umzug der einzelnen Standorte. Als Erstes ist die Wache Ennepetal dran. Diese zieht im Laufe der nächsten Woche in die integrierten Wachräume im Zentralgebäude ein. Natürlich ist die vollumfängliche Erreichbarkeit sowohl über die Wachnummer ((02333) 9166-4000), als auch immer über die 110 gewährleistet. Zudem sind die Kolleginnen und Kollegen trotz des Umzuges rund um die Uhr für die Bürgerinnen und Bürger im Einsatz. In der Woche darauf (ab dem 16.09.2024) ziehen die Mitarbeitenden der Polizeibehörde, die im Kreishaus untergebracht sind, um. Hierbei wird die Versammlungs- und Waffenbehörde eingeschränkt erreichbar sein. Außerdem wird es nicht möglich sein, bis zum 30.09.2024 Waffen bei der Waffenbehörde abzugeben. Dies ist erst wieder im Neubau möglich. Bei den verschiedenen Sachbearbeitungen in den Direktionen Verkehr und Kriminalität kann es außerdem während des gesamten Umzugszeitraumes (09.09.-04.10.2024) eventuell zu eingeschränkten Erreichbarkeiten kommen. Die Kreispolizeibehörde bittet deshalb um Verständnis.

