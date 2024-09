POL-EN: Sprockhövel (Haßlinghausen) - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer

Ennepetal (ots) - Am 30.08.2024, gegen 22:45 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Ennepetaler mit seinem Pkw Ford die Loher Straße in Fahrtrichtung Loher Straße / Wiemerhofstraße. Beim Vorbeifahren an einem geparktem PKW Fiat touchiert er zunächst den PKW und im Anschluss den hinter dem PKW stehenden 51-jährigen Ennepetaler am Ellenbogen. Anschließend entfernte er sich ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Ein ...

