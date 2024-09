Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit einem Verletzten und Flucht

Ennepetal (ots)

Am 30.08.2024, gegen 22:45 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Ennepetaler mit seinem Pkw Ford die Loher Straße in Fahrtrichtung Loher Straße / Wiemerhofstraße. Beim Vorbeifahren an einem geparktem PKW Fiat touchiert er zunächst den PKW und im Anschluss den hinter dem PKW stehenden 51-jährigen Ennepetaler am Ellenbogen. Anschließend entfernte er sich ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Ein Unfallbeteiligter wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden am PKW wird auf ca. 2.500,00 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der vermeintliche Unfallverursacher angetroffen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell