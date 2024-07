POL-PDNW: Durchfahrtsverbot für Motorräder kontrolliert

Elmstein/Iggelbach (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag den 25.07.2024 bis Samstag den 27.07.2024 wurde in der Dorfstraße in Iggelbach ein Pkw Chevrolet beschädigt. Unbekannte zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand den Lack auf der Motorhaube des Fahrzeugs. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail über pineustadt@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße Matthias Reinhardt ...

