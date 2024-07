POL-PDNW: Fahrzeug beschädigt

Ellerstadt (ots) - In der Zeit vom 21.07.2024, 08:00 Uhr bis 28.07.2024, 12:00 Uhr kam es im Bereich der Flersheimer Straße in Ellerstadt zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Bislang unbekannte Täter zerstachen einen Reifen an einem Pkw der Marke Opel. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150,- EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322/963-0 oder per E-Mail: ...

