POL-PDNW: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 28.07.2024 meldete sich ein 34-jähriger Mann bei der Polizei Neustadt und teilte mit, dass sein Fahrzeug am Vorabend auf einem Parkplatz in der Louis-Escande-Str. abgestellt war. Als er losfahren wollte, hörte er verdächtige Fahrgeräusche und hielt an. Im Anschluss stellte der 34-Jährige fest, dass die Radmuttern an den Vorderrädern locker waren. Ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. ...

mehr