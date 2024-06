Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

04. Mai 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 03.06.2024 - Poggensee

Am 03. Juni 2024 kam es gegen 00:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Alten Dorfstraße in Poggensee.

Nach derzeitigem Kenntnisstand meldeten Zeugen eine verdächtige Person vor einem Mehrfamilienhaus. Kurz nach Mitternacht gelangte der unbekannte Täter durch eine gewaltsam geöffnete Eingangstür in die Wohnung. Aus den Räumlichkeiten wurden Schmuck und Uhren entwendet. Die Schadenshöhe wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt. Der Tatverdächtige war mit einer dunklen Hose, dunklen Jacke und weißen Schuhen bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Poggenssee beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ratzeburg unter der Telefonnummer: 04541/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell