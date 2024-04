Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen/Sindelfingen: Trickdiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit einem dreisten Trick verschaffte sich ein noch unbekannter Täter am Mittwoch (10.04.2024) Zutritt zur Wohnung einer Seniorin in der Harbigstraße in Böblingen. Der Unbekannte gab sich als Mitarbeiter eines örtlichen Energieversorgers aus und behauptete, den Wasserdruck prüfen zu müssen. Er wies die Bewohnerin an, im Badezimmer alle Wasserhähne aufzudrehen. Kurz darauf meldete sich der Mann zurück, gab an, dass alles in Ordnung sei und verschwand aus der Wohnung. Die Seniorin musste dann feststellen, dass der Unbekannte in der Zwischenzeit ihre Wohnung durchsucht und Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet hatte. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 180 cm großen, ca. 30 bis 35 Jahre alten Mann mit südländischem Aussehen gehandelt haben. Er trug eine grau-blaue Schirmmütze, graue Arbeitshandschuhe und eine Jeanshose. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

In Sindelfingen ereignete sich gegen 14.45 Uhr in der Seestraße ein ähnlicher Fall. Drei noch unbekannte Männer traten hier mit derselben Masche gegenüber einer Seniorin auf. Diese durchschaute jedoch das Vorhaben der Täter und informierte einen Hausmeister, der bestätigte, dass keine Handwerker erwartet würden. Als die Frau die Täter damit konfrontieren wollte, hatten diese bereits das Weite gesucht.

