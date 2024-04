Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Brand in Hotel in der Neckarstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch (11.04.2024) in die Neckarstraße in Sindelfingen aus, nachdem dort gegen 10.15 Uhr ein Brand gemeldet worden war. Sowohl das Hotel als auch eine benachbarte Firma wurden daraufhin evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge gerieten in einem Lagerraum auf noch ungeklärte Art und Weise Handtücher in Brand. Die Flammen konnten zügig gelöscht werden, sodass sich der Sachschaden auf insgesamt etwa 1.000 Euro belaufen dürfte. Die Ermittlungen des Polizeireviers Sindelfingen dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell