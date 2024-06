POL-RZ: Verkehrsunfall auf der K 80

Ratzeburg (ots) - 03. Juni 2024 | Kreis Stormarn - 02.06.2024 - Rehhorst Am Sonntag (02. Juni 2024) kam es nachmittags in Rehhorst in der Straße "Am Blink" zu einem Wildunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 13:20 Uhr eine 58-jährige Stockelsdorferin mit einem Fahrrad die Straße Am Blink aus Richtung Zarpen kommend. Kurz hinter dem Ortseingang Rehhorst, in Höhe der Einmündung Teicher Weg lief ...

mehr