Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wildunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Ratzeburg (ots)

03. Juni 2024 | Kreis Stormarn - 02.06.2024 - Rehhorst

Am Sonntag (02. Juni 2024) kam es nachmittags in Rehhorst in der Straße "Am Blink" zu einem Wildunfall.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 13:20 Uhr eine 58-jährige Stockelsdorferin mit einem Fahrrad die Straße Am Blink aus Richtung Zarpen kommend. Kurz hinter dem Ortseingang Rehhorst, in Höhe der Einmündung Teicher Weg lief plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn. Die Fahrradfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Sie stürzte und verletzte sich hierbei schwer, aber nicht lebensgefährlich. Das Reh lief weiter. Der entstandene Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt.

