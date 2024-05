POL-RZ: Zeugen von Verkehrsunfall gesucht

Ratzeburg (ots) - 31. Mai 2024 | Kreis Stormarn - 31.05.2024 - Glinde In der vergangenen Nacht (zum heutigen 31.05.2024) kam es in Glinde zu einer Diebstahlsserie. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden in der Zeit zwischen etwa 22.00 Uhr und 04.30 Uhr an 20 geparkten Pkw die Außenspiegel demontiert und entwendet. Die betroffenen, meist hochwertigen Fahrzeuge standen in den Straßen Kiefernbogen, Am Spitzwald und Bahnstraße. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die ...

