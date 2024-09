Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Coffee with a Cop mit Innenminister Herbert Reul

Bild-Infos

Download

Gevelsberg (ots)

Das Veranstaltungsformat "Coffee with a Cop" gibt es schon seit einigen Jahren bei der Polizei. Dort wird den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben, sich mit der Polizei auszutauschen, Fragen zu stellen und mal hinter die Kulissen zu blicken. In diesem Jahr findet Coffee with a Cop am Vendomer Platz in Gevelsberg statt. Am 09.09.2024 von 11:00 - 17:00 Uhr werden Polizeibeamtinnen und -beamte vor Ort sein und bei einem leckeren Kaffee mit den Leuten ins Gespräch kommen. Mit dabei sind Kräfte von der Wache Ennepetal, der Bezirksdienst, die Kriminial- und Verkehrsunfallprävention und die Personalwerbung. Außerdem wird der Innenminister Herbert Reul anwesend sein. Von 12:30 - 13:30 Uhr wird er sich allen Fragen und jeder Kritik der Bürgerinnen und Bürger stellen. Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises freut sich auf zahlreiche Besuchende.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell