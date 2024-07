Hochschule der Polizei

HDP-RP: "Blue-Light-Challenge" an der Hochschule der Polizei ging in die fünfte Runde

Büchenbeuren (ots)

Auch in diesem Jahr nutzten zahlreiche interessierte junge Menschen die Gelegenheit, am Samstag, 29. Juni, bei der "Blue-Light-Challenge" die Vielseitigkeit des Polizeiberufs bei der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz (HdP) hautnah zu erleben. Bei der bereits zum fünften Mal stattfindenden Blue-Light-Challenge hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance, sich bei sportlichen Herausforderungen zu messen und an verschiedenen Stationen einen umfassenden Einblick in den Polizeiberuf und das Bachelorstudium "Polizeidienst" zu erhalten. Mit Profis der Kriminalpolizei konnten die Interessierten auf Spurensuche gehen, dabei selbst in die Rolle der Kripobeamten schlüpfen und in einem fiktiven Fall die modernen Ermittlungsverfahren der Polizei kennenlernen. Außerdem führten Einsatztrainer praktische Festnahmetechniken vor und präsentierten polizeiliche Einsatzmittel. Bei einem kleinen Zirkeltraining durften die Teilnehmenden ihre körperlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Eine perfekte Übung für das Auswahlverfahren stellte ein Bewerbendentraining am Computer dar. Zu den besonderen Highlights des Tages gehörten die Vorführungen der Polizeidiensthundestaffel und des Fahr- und Sicherheitstrainings. Gebannt verfolgten die Schülerinnen und Schüler die eindrucksvolle Darbietung der speziell ausgebildeten Polizeihunde und die spektakuläre Verfolgungsjagd. Während des gesamten Tages wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Polizeikommissar-Anwärterinnen und -Anwärtern begleitet, die für Fragen rund um das Studium sowie das Leben am Campus Hahn zur Verfügung standen. Ein für alle Beteiligten ereignisreicher Tag mit vielen interessanten Einblicken in den Polizeiberuf! Interessierte können sich ab sofort unter folgendem Link bewerben: https://bewerbung.polizei.rlp.de Ab Oktober 2024 wird das Bachelorstudium Polizeidienst erstmalig mit zwei verschiedenen Studienrichtungen angeboten: Schutzpolizei und Kriminalpolizei. Durch die Spezialisierung im Studium wird nach erfolgreichen Abschluss ein Direkteinstieg in den jeweiligen Sparten ermöglicht. Spätere Wechsel in die hunderte Jobs innerhalb der Polizei sind jedoch ebenfalls möglich. Informationen zum Studium und zu weiteren Veranstaltungen befinden sich auf der Karriereseite der Polizei Rheinland-Pfalz www.polizei.rlp.de/karriere

Original-Content von: Hochschule der Polizei, übermittelt durch news aktuell