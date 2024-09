Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Mercedes rutscht Böschung herunter- Beifahrer leicht verletzt.

Ennepetal (ots)

Mit seinem Pkw der Marke Mercedes-Benz rutschte am 12.09.2024, gegen 12:40 Uhr, ein 19-jähriger Hagener die Böschung herunter. Er war mit dem Pkw die Kahlenbecker Straße in Fahrtrichtung Oelkinghausen unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er rutschte die Böschung herunter, überschlug sich und kam ca. 15 Meter von der Fahrbahn entfernt, in einer Senke, zum Stillstand. Der 19-jährige Fahrer wurde nicht verletzt. Sein Beifahrer wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Pkw wurde aus der Böschung geborgen und abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell