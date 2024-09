POL-EN: Schwelm: Kurvenverlauf falsch eingeschätzt - Fahrschülerin stürzt mit Leichtkraftrad

Ennepetal (ots) - Am Freitag gegen 15:20 Uhr betrat eine bislang unbekannte Fußgängerin am Busbahnhof in Milspe plötzlich die Fahrbahn und zwang den 48-jährigen Fahrer des herannahenden Linienbusses zum abrupten Abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Eine 55-jährige Ennepetalerin, welche bereits im ...

mehr