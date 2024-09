Polizei Gütersloh

POL-GT: 19-jähriger Langenberger verunfallt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - In der Nacht zu Sonntag (08.09., 02.28 Uhr) meldeten Zeugen einen verunfallten Mercedes in einem Graben and der Straße Zur Flammenmühle. Laut Zeugenangaben stand neben dem beschädigten Auto ein verletzter Mann. In einem weiteren Anruf wurde mitgeteilt, dass der Autofahrer das hintere Kennzeichen abmontiert habe und weggegangen sei. Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Unfallfahrer unterdessen schwer verletzt in einem Lippstädter Krankenhaus erschienen ist. Dort wurde dem alkoholisierten Mann eine Blutprobe abgenommen. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

