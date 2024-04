Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 12.04.2024 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall auf Parkplatz

Ein 85-Jähriger aus Hessisch Lichtenau parkte heute gegen 12 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrichstraße aus und stieß dabei mit seinem Fahrzeug gegen den Pkw eines 69-Jährigen aus Hessisch Lichtenau. Der Schaden von insgesamt 3.500 EUR wurde von der Polizei aufgenommen. Verletzt wurde niemand.

Polizei Witzenhausen

Trickdiebstahl gescheitert

Im Witzenhäuser Aldi-Markt kam es heute gegen 09:45 Uhr zu einem Trickdiebstahl, bei dem eine 49-Jährige aus Essen eine 75-Jährige aus Witzenhausen in ein Gespräch verwickelte. Der 48-jährige weitere Beschuldigte, der ebenfalls aus Essen kommt, griff in die Tasche der abgelenkten Geschädigten und nahm deren Portemonnaie an sich. Diese bemerkte dies jedoch und verständigte die Polizei, die die beiden Täter noch vor Ort festnehmen konnte. Sie erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, Wertgegenstände immer möglichst dicht am Körper zu tragen und Taschen zu verschließen. Lassen Sie Ihre Taschen zudem nie unbeaufsichtigt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, PHK Loll

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell