POL-GT: Verkehrsunfall in Nordrheda zwischen Auto- und Pedelecfahrer

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Auf der Marienfelder Straße kam es am Sonntagnachmittag (08.09., 15.50 Uhr) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Pedelecfahrer. Zuvor befuhren beide die Marienfelder Straße hintereinander in Richtung Rheda. Kurz vor der Kreuzung In den Brinken beabsichtigte der 65-jährige Audi-Fahrer den 68-jährigen Radfahrer zu überholen. Hierbei verlor der 68-Jährige die Kontrolle über sein Pedelec und kam zu Sturz.

Der 68-jährige Herforder verletzte sich dabei schwer und wurde durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert. 65-jährige Mann aus Rheda-Wiedenbrück blieb unverletzt. Der geschätzte Sachschaden liegt bei rund 1800 Euro.

