POL-GT: 13-jähriger Tretroller-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Freitagabend (06.09., 20.30 Uhr) verunfallte ein 13-jähriger Junge mit seinem Tretroller auf der B61 (Westring) in Höhe der Herzebrocker Straße. Nach derzeitigem Stand querte der Junge die B61 von der Blessenstätte aus kommend in Richtung Kreishaus. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer die B61 in Richtung Rheda-Wiedenbrück fahrenden VW-Fahrerin. Die 39-jährige Rietbergerin stand zunächst an der Kreuzung vor der Herzebrocker Straße. Als sie anfuhr, kam es zu dem Unfall mit dem von links kommenden Kind. Der Gütersloher erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in eine Bielefelder Krankenhaus gefahren. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An dem Pkw und an dem Roller entstand jeweils Sachschaden.

