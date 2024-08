Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Betrugsmasche falscher Polizeibeamter - Unbekannter entwendet Bargeld und Gold - Polizei bittet um Hinweise

Norderstedt (ots)

Am Dienstag (27.08.2024) ist in Norderstedt Friedrichsgabe eine Seniorin Opfer der Betrugsmasche von falschen Polizeibeamten geworden. Die Betrüger nahmen Bargeld und Gold an sich. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor Schockanrufen und stellt klar, dass staatliche Behörden in keinem Fall am Telefon die Aushändigung von Wertgegenständen verlangen!

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Geschädigte morgens einen Telefonanruf von einem angeblichen Kriminalbeamten, der sie auf angebliche Einbrüche in der Umgebung aufmerksam machte. Um Wertgegenstände der Angerufenen zu schützen, müssten diese in amtliche Verwahrung genommen werden.

Die Seniorin folgte den Angaben und übergab Bargeld sowie Goldmünzen in einem Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags an einen Abholer.

Die Übergabe fand vermutlich zwischen 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr in der Bahnhofstraße statt. Der Abholer wurde auf ein Alter von ca. 30 Jahren geschätzt. Er hatte dunkle, kurze Haare und einen dunklen Vollbart. Zudem trug er ein graues Oberteil und eine blaue Hose. Er entfernte sich mit den Wertgegenständen in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Norderstedt führt die Ermittlungen in diesem Betrugsfall und bittet Zeugen, die Hinweise zur beschriebenen Person oder weiteren verdächtigen Personen geben können, sich unter der Rufnummer 040-52806-0 zu melden.

Aus gegebenem Anlass ruft die Polizei erneut insbesondere ältere Menschen dazu auf, bei derartigen Anrufen hellhörig zu werden und umgehend die Polizei zu informieren. Darüber hinaus rät die Polizei jüngeren Familienangehörigen, ihre lebensälteren Verwandten und Bekannten für das Thema zu sensibilisieren.

Zudem können sich besorgte Bürger bei bestehender Unsicherheit im Umgang mit derartigen Anrufen an jede örtliche Polizeidienststelle oder gleichermaßen an das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Bad Segeberg wenden (Bad Segeberg 04551 884-2141, Pinneberg 04101 2020). Dort erhalten vermeintliche Opfer, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter örtlicher Geldinstitute, entsprechende Hinweise.

Wertvolle Sicherheitstipps für Senioren sind dem Bereich der Prävention der Homepage der Landespolizei Schleswig-Holstein unter

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Praevention/Seniore n/_artikel/sicherheitstipps_artikel.html

sowie der Internetpräsenz der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

unmittelbar zu entnehmen.

Tipps für Ihre Sicherheit

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie nicht die Rückruftaste.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell