Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Diverses Werkzeug und Kleidung als Beute nach Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fröndenberg (ots)

Zwischen Samstag (22.06.2024), 12.00 Uhr und Dienstag (25.06.2024), 09.30 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruch in Fröndenberg.

Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem aktuell sanierungsbedürftigen Mehrfamilienhaus an der Bergstraße.

In dem Gebäude entwendeten sie diverse Werkzeuge, Sanierungsgeräte sowie Kleidung.

Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell