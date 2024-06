POL-UN: Bergkamen - 16-jähriger Rollerfahrer missachtet Anhaltezeichen und liefert sich ein Rennen mit der Polizei

Fröndenberg (ots) - Unbekannte Täter haben am Montag (24.06.2024) zwischen 14.00 Uhr und 22.30 Uhr eine Fensterscheibe eines Wohnhauses an der Unnaer Straße eingeschlagen und sich so Zutritt zum Haus verschafft. Sie durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und Bargeld. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei ...

