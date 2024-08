POL-SE: Pinneberg - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Groß Nordende (ots) - Am Mittwoch (28.08.2024) ist in der Dorfstraße ein Wohnungseinbruchdiebstahl festgestellt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstag, 27.08.2024, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 28.08.2024, 00:20 Uhr während der Abwesenheit der Bewohner gewaltsam in ...

mehr