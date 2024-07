Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0435--Halskettenräuber durch Videoleitstelle gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 21.07.24, 08.20 Uhr

Am Sonntagmorgen wurde einem 45-Jährigem in der Bahnhofsvorstadt eine Goldkette geraubt. Einsatzkräfte stellten noch am Vormittag zwei 24 und 33 Jahre alte Tatverdächtige dank der Videoüberwachung der Polizei Bremen.

Das Duo hatte dem 45-Jährigen am Hauptbahnhof die Halskette geraubt und ihn dabei leicht verletzt. Der Mann alarmierte über die Kontaktsäule an der Haltestelle Hauptbahnhof die Polizei. Durch die Videoaufzeichnungen am Bahnhof konnten nur wenige Stunden später zwei Tatverdächtige in Bahnhofsnähe identifiziert und von Einsatzkräften gestellt werden. Die beiden 24- und 33-Jährigen führten diversen Goldschmuck bei sich.

Die Tatverdächtigen sind bereits mit gleichgelagerten Taten in Erscheinung getreten und wurden festgenommen. Gegen sie werden aktuell Haftgründe geprüft. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Soko Junge Räuber geführt.

