POL-HB: Nr.: 0437 --Keine gute Nacht für Einbrecher

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt/Walle, OT Steintor/Walle, Fehrfeld, Waller Ring Zeit: 22.07.2024, 01:20, 01:35 Uhr

In der Nacht zu Montag drangen Einbrecher in ein Bekleidungsgeschäft und in ein Wohnmobil in der Östlichen Vorstadt und in Walle ein. Die Polizei nahm im Verlauf einen 28-Jährigen und einen 32 Jahre alten Mann fest.

Gegen 01:20 Uhr warf ein Mann einen Gullydeckel gegen die Fensterfront eines Bekleidungsgeschäftes in der Straße Fehrfeld und gelangte so in die Räumlichkeiten. Er entnahm mehrere Kleidungsstücke und verließ anschließend das Geschäft. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Eindringling und alarmierte die Polizei. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte einen Tatverdächtiger samt Diebesgut durch Einsatzkräfte gestellt werden. Der 32 Jahre alte Mann wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls aufgenommen.

Gegen 01:35 Uhr meldeten mehrere Zeugen, dass ein Mann in der Straße Waller Ring in ein Wohnmobil eingedrungen war und sich dort noch aufhalten solle. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie eine aufgebrochene Seitenscheibe fest. Zudem sahen sie, dass sich der Mann noch im Wohnmobil befand. Sie forderten ihn auf rauszukommen, was er auch tat. Die Polizisten nahmen den 28-Jährigen fest. Der Mann ist bei der Polizei als Intensivtäter bekannt und mit Eigentumsdelikten mehrfach in Erscheinung getreten. Eine Haftprüfung in einem anderen Verfahren verlief positiv und der 28-Jährige wurde der Justizvollzugsanstalt überstellt.

