POL-HB: Nr.: 0434 --Telefonbetrüger in Bremen: Polizei warnt vor falschen Beamten--

Ort: Bremen, Schwachhausen, Vahr Zeit: 19.07.2024

Die Polizei Bremen warnt erneut vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben, um Menschen um ihre Ersparnisse zu bringen. Am vergangenen Freitag wurden wieder mehrere Versuche unternommen, Seniorinnen und Senioren dazu zu bewegen, Geld und Wertgegenstände an die falschen Polizisten zu übergeben. Im Osten gelang es den Betrügern in zwei Fällen, Schmuck und Bargeld zu erbeuten.

Ein 89-jähriges Ehepaar in der Vahr erhielt einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, der behauptete, ein Einbruch stehe bevor. Zum Schutz sollten die Senioren ihre Wertsachen bereitlegen, damit diese von der Polizei dokumentiert werden könnten. Etwa zehn Minuten später erschien der vermeintliche Polizist an der Wohnanschrift und wurde ins Haus gebeten. Er ließ sich Schmuck und Geld zeigen, schnappte beides und flüchtete in unbekannte Richtung.

In einem weiteren Fall erhielt ein 82-jähriger Bremer in Schwachhausen einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, der berichtete, dass eine Einbrecherbande in der Nachbarschaft unterwegs sei. Bei der Festnahme einer Teilgruppe sei eine Liste aufgetaucht, auf der Name und Anschrift des Seniors verzeichnet waren. Zum Schutz solle er seine Bankkarten samt PIN bereitlegen und auf die Abholung durch einen Kriminalbeamten des LKA Bremen warten. Der Senior kam der Aufforderung nach. Kurze Zeit später erschien der falsche Polizist mit einem gefälschten Dienstausweis, nahm die Bankkarten an sich und flüchtete.

Die Polizei Bremen warnt eindringlich: Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen ihrer Opfer zu gelangen. Am Telefon versuchen sie unter verschiedenen Vorwänden, ihre Opfer dazu zu bringen, Geld und Wertgegenstände an einen Unbekannten zu übergeben. Dazu behaupten sie beispielsweise, dass Geld und Wertsachen zuhause oder auf der Bank nicht sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten.

Die Polizei Bremen rät: Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf! Die Polizei wird Sie niemals nach Ihren Geld- oder Wertsachen fragen und um deren Herausgabe bitten - das tun nur Betrüger. Sollten Sie sich unsicher fühlen oder glauben, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein, rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 an. Wichtig: Beenden Sie das vorherige Gespräch, wählen Sie selbst, und benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste.

