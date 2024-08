POL-SE: Groß Nordende - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstahl in der Dorfstraße

Borstel-Hohenraden (ots) - Am Samstag (24.08.2024) ist es in der Quickborner Straße im Bereich Op'n Barg zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Eine unbekannte Täterschaft versuchte sich mit einem unbekannten Gegenstand über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Objekt zu verschaffen. Aus ...

