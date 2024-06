Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht (Fotos)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nordhorn (ots)

Bereits am 18. April, gegen 03.30 Uhr, kam es in Nordhorn an der Straße Döppers Kamp zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Lagerhalle. Am Tatort konnten eine Leiter und eine Laderampe (siehe Fotos) aufgefunden werden, die offensichtlich von den Tätern zum Tatort zurückgelassen wurden. Diese konnten bislang nicht zugeordnet werden. Wer kann Angaben zum Eigentümer machen? Hinweise bitte an die Polizei Nordhorn unter 05921/3090.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell