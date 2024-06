POL-EL: Spelle - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Am 6. Juni ereignete sich in der Zeit von 15:00 bis 17:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Weidenstraße in Nordhorn. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf einem Parkstreifen abgestellten grauen VW Touran. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 ...

