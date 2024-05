Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Friedlingen an der Donau

Lkr. Tuttlingen) Leicht verletzter Gleitschirmflieger (11.05.2024)

Friedlingen an der Donau (ots)

Ein Gleitschirmflieger ist am Samstagmittag gegen 13 Uhr in der Nähe des Gleitschirmflugplatzes "Schanze" verunglückt. Vermutlich weil er nach dem Start nicht an genug Höhe gewinnen konnte blieb der 47-Jährige in einigen Baumkronen hängen, stürzte anschließend etwa 15 Meter abwärts und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen brachte ihn nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus. Am Gleitschirm entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell