Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer und Sozia bei Unfall auf der L191 verletzt (11.05.2024)

Engen, L191 (ots)

Ein Rollerfahrer und seine Sozia sind bei einem Unfall auf der Landesstraße 191 zwischen Bargen und dem Hegaustern am Sonntagmittag verletzt worden. Ein 49-Jähriger war mit einem Piaggio Roller und einer 44-jährigen Mitfahrerin auf der L191 unterwegs. Aufgrund eines platten Reifens geriet das Zweirad ins Schlingern und kam in der Folge von der Straße ab. Bei dem anschließenden Sturz erlitten der 49-Jährige und seine Sozia Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Am Roller entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell