POL-SL: Nach Sprengung eines Geldautomaten in Hemmersdorf Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken/Dudweiler. (ots) - Am heutigen Mittwoch (24. Juli 2024) bewarf in den frühen Morgenstunden (03:10 Uhr) eine bislang unbekannte Person ein Haus in der Sudstraße in Saarbrücken-Dudweiler mit zwei Brandsätzen. Ein durch den Knall aufgeschreckter Nachbar entdeckte den in Entstehung befindlichen Brand ...

