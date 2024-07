Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach versuchtem Tötungsdelikt und versuchter schwerer Brandstiftung in Dudweiler

Polizei sucht nach Zeugen

Saarbrücken/Dudweiler. (ots)

Am heutigen Mittwoch (24. Juli 2024) bewarf in den frühen Morgenstunden (03:10 Uhr) eine bislang unbekannte Person ein Haus in der Sudstraße in Saarbrücken-Dudweiler mit zwei Brandsätzen. Ein durch den Knall aufgeschreckter Nachbar entdeckte den in Entstehung befindlichen Brand und löschte diesen ab. Die Bewohner, die durch einen im Keller installierten Rauchmelder geweckt wurden, brachten sich selbst unverletzt in Sicherheit und alarmierten die Polizei. Die Polizei setzt nun auf die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Ersten Ermittlungen des Dezernats für Brandermittlungen zur Folge wurden die Brandsätze in Richtung eines Fensters gegen die Hauswand des Gebäudes geworfen, wobei einer an einer Fensterbank zerbrach. Teile des Brandsatzes landeten auf dem darunterliegenden Bürgersteig. Die aus dem Brandsatz auslaufende Flüssigkeit verursachte Rauch, der durch das vergitterte und geöffnete Kellerfenster in den Keller zog. Ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdelikts sowie versuchter schwerer Brandstiftung wurde eingeleitet.

Durch das Feuer entstand nur geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt derzeit ergebnisoffen in alle Richtungen. Insbesondere die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen machen können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen im Tatzusammenhang festgestellt haben, sich unter der 0681/962-2133 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

