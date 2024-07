POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland / Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten - 30. KW 2024

Saarbrücken/Saarlouis (ots) - Am Mittwoch, den 03.07.2024, gegen 13:00 Uhr, fanden Einsatzkräfte in einem überwiegend gewerblich genutzten Wohn-/Bürogebäude in Saarlouis einen männlichen Leichnam auf. Weder vor Ort noch im Rahmen der durchgeführten Obduktion ergaben sich Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Identität des Mannes war zunächst unklar. Nach dem ...

mehr