Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gläser aus Supermarkt entwendet - Mitarbeiter halten Tatverdächtigen auf

Herford (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Supermarktes an der Tribenstraße bemerkte am Mittwoch (10.7.), um 10.35 Uhr einen Mann, der mehrere Gläser aus einem Regal nahm und in seinem Rucksack verstaute. Dann ging er zu einer Kasse, um dort einen zuvor aus einem Kühlregal geholten Kaffee zu bezahlen. Als der bis dahin Unbekannte dann in Richtung des Ausgangs ging, wurde er von dem Mitarbeiter auf die Gläser angesprochen. Sogleich rannte der Mann in Richtung Ausgang, konnte dort jedoch von zwei Marktmitarbeitern festgehalten werden. Bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten wurde der Mann, bei dem es sich um einen 40-Jährigen aus Soltau handelt, in einen Büroraum gebracht. Er wurde zur Herforder Wache gebracht, die er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte.

