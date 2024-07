POL-HF: Spengerin verliert Kontrolle über ihren Pkw - Peugeot prallt gegen Baum

Herford (ots) - (jd) Anwohner des Lübberlindenwegs bemerkten in der vergangenen Nacht (9.7.), um 23.55 Uhr eine unbekannte Person, die mit einer Taschenlampe in am Fahrbahnrand geparkte Autos leuchtete. Wenige Momente später hörten die Anwohner dann ein lautes Klirren und verständigten die Polizei. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass an einem ...

mehr