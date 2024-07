Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vollsperrung Gaußstraße nach Wetterereignis

Herford (ots)

(sh) In den Abendstunden des Mittwochs kam es nach schweren Regenfällen zu einer Verkehrsbehinderung in der Herforder Gaußstraße. In Höhe der Eisenbahnunterführung haben die Überschwemmungen zu einer großflächigen Beschädigung der Fahrbahndecke geführt. Der Streckenabschnitt zwischen Sachsenstraße und Ahmser Straße musste für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die Herforder Feuerwehr sowie die Stadtwerke Herford sind vor Ort im Einsatz. Die Sperrung dauert derzeit an.

