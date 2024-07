Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Leichenfund in der Saarlouiser Innenstadt

Verstorbener identifiziert

Saarbrücken/Saarlouis (ots)

Am Mittwoch, den 03.07.2024, gegen 13:00 Uhr, fanden Einsatzkräfte in einem überwiegend gewerblich genutzten Wohn-/Bürogebäude in Saarlouis einen männlichen Leichnam auf. Weder vor Ort noch im Rahmen der durchgeführten Obduktion ergaben sich Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Identität des Mannes war zunächst unklar.

Nach dem am vergangenen Freitag (05.07.2024) veröffentlichten Zeugenaufruf mit der Bitte um Mithilfe bei der Identifizierung des Verstorbenen gingen entsprechende Hinweise bei den Ermittlern des Landespolizeipräsidiums ein.

Der Mann wurde inzwischen zweifelsfrei identifiziert. Demnach handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 89-Jährigen aus dem Landkreis Saarlouis.

