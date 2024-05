Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auskunft bei der Bundespolizei führt direkt ins Gefängnis

Hamm (ots)

Dumm gelaufen ist ein Auskunftsersuchen an die Bundespolizei für einen 24-Jährigen. Er fragte am Freitagnachmittag (10. Mai) an der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Hamm nach seinem Portemonnaie. Nach einer Festnahme vor Kurzem habe seine Geldbörse von der Hammer Polizei nicht zurück bekommen.

Als der Deutsche seinen Namen genannt hatte, klickten auch schon die Handschellen. Die Staatsanwaltschaft Münster hatte am Morgen des gleichen Tages einen Haftbefehl gegen den Hammer erlassen. Das Amtsgericht Ahlen hatte ihn im Januar wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 3600 Euro verurteilt. Weil er die Strafe nicht bezahlt hatte und sie auch jetzt nicht begleichen konnte, wurde er verhaftet und zur Verbüßung einer 120-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Hamm eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell