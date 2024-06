Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Brandstifter auf frischer Tat ertappt

Steinfurt (ots)

Die Beamten der Wache Steinfurt haben in der Nacht zu Sonntag (02.05.24) einen Brandstifter auf frischer Tat ertappt. Eine Zeugin der Tat hatte zuvor die Polizei gerufen, weil sie auf das Feuer im Bereich der Willibrord-Grundschule aufmerksam geworden war. Sie hatte eine verdächtige Person dabei beobachtet, wie diese sich an mehreren Mülltonnen zu schaffen machte. Als die Polizisten gegen 03.10 Uhr am Einsatzort an der Kreuzstiege in Burgsteinfurt eintrafen, stellten sie einen unbekannten Mann fest, der die Beamten verbal beleidigte. Der Unbekannte versuchte zunächst zu flüchten, wurde dann aber von den Beamten gestellt. Bei dem Verdächtigten handelt es sich um einen 19-jährigen Mann aus Steinfurt. Die Polizisten stellten bei ihm mehrere Feuerzeuge sicher. Außerdem nahmen sie starken Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Schnelltest vor Ort ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Der 19-Jährige zeigte sich während der Aufnahme des Sachverhalts unkooperativ und beleidigte die Beamten wiederholt. Es wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte gefertigt. Von dem Feuer waren insgesamt vier Mülltonnen betroffen, zwei wurden angekokelt, zwei weitere zerstört. Außerdem wurde ein Zaun beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich geschätzt auf rund 1000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell